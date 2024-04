Helldivers 2 nadal radzi sobie świetnie na Steam. Popularność gry nie słabnie

Świetnie prezentują się także wyniki z ostatnich 24 godzin. W szczytowym momencie minionej doby Helldivers 2 uruchomiło w tym samym czasie ponad 222 tysięcy użytkowników platformy Valve. Natomiast w chwili pisania tej wiadomości w najnowszą produkcję Arrowhead Game Studios gra na Steam przeszło 130 tysięcy osób.

Na koniec przypomnijmy, że Helldivers 2 dostępne jest na komputerach osobistych oraz PlayStation 5. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji Arrowhead Game Studios, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Helldivers 2 - razem, ogniem, w słusznej sprawie!