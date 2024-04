Gracze Helldivers 2 zaskoczeni kolejnymi zagrożeniami. Nowe maszyny Automatów

Kilka dni temu do Helldivers 2 trafiła nowa aktualizacja. Patch opatrzony numerem 1.000.200 wprowadził między innymi zmiany w zakresie balansu rozgrywki, ale także dodał kolejne zagrożenia planetarne, które można spotkać losowo na planetach. Tymczasem okazuje się, że twórcy „po cichu” umieścili w grze jeszcze więcej dodatków.

Nowe siły Automatów w Helldivers 2 zaskoczyły graczy

Jak przekazuje serwis IGN, siły wrogiej frakcji Automatów w Helldivers 2, mają teraz do dyspozycji nowe, powietrzne statki bojowe (via Reddit). Nowość zaskoczyła graczy, bowiem twórcy nie wspominali nic o takim dodatku na liście zmian dotyczącej ostatniej aktualizacji. Jednak to nie koniec atrakcji, które trafiły do gry „po cichu”.