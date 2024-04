Nowy pakiet sprzętu zmierza do Helldivers 2. Demokratyczna detonacja w szczegółach

W ostatnim czasie do Helldivers 2 trafiło sporo nowości. Gracze zmierzają się bowiem między innymi z nowymi zagrożeniami planetarnymi , a także spotkali na swojej drodze statki powietrzne wrogiej frakcji . To jednak nie koniec atrakcji – twórcy udostępnili właśnie szczegóły związane z kolejnymi obligacjami wojennymi.

Helldivers 2 z nowymi obligacjami wojennymi o nazwie Demokratyczna detonacja

Obligacje wojenne to kupowane w grze za walutę superkredyty katalogi, które służą do odblokowywania przedmiotów. Arrowhead Game Studios ujawniło właśnie zawartość kolejnego pakietu, który trafi do graczy Helldivers 2 już w przyszłym tygodniu. Demokratyczna detonacja ma zachęcić do wyjścia z ukrycia.