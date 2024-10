Gracz kupił PS Plus do 2048 roku przez “absurdalne wzrosty cen”. Kosztowało to ponad 8 tysięcy złotych

Od dłuższego czasu jesteśmy przyzwyczajeni do wzrostu cen różnego rodzaju usług. Jeden z użytkowników Reddita postanowił wykorzystać sytuację i wykupił subskrypcję PlayStation Plus aż do 2048 roku. Ten ruch ma zaoszczędzić sporo pieniędzy ze względu na prawdopodobny dalszy wzrost ceny abonamentu. Głosy społeczności na ten temat są podzielone.

Użytkownik kupił PS Plus na następne 24 lata

Na stronie Reddita poświęconej usłudze PlayStation Plus użytkownik On_Reddit_In_Class udostępnił wpis, w którym ujawnił wszystkie szczegóły dotyczące decyzji wykupienia abonamentu aż do 2048 roku. Korzystanie z usługi przez tak długi okres ma kosztować 2000 dolarów, czyli ponad 8 tysięcy złotych. Wydawanie takiej ilości pieniędzy jest dosyć ryzykowne - nie wiemy, jak będzie wyglądać abonament za ponad dwie dekady.