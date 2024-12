Gracz Call of Duty: Black Ops 6 wbił maksymalny poziom. Nagrody nie były imponujące

Jakiś czas temu informowaliśmy o problemach z cheaterami w trybie rankingowych w Call of Duty: Black Ops 6. Tytuł zyskał zainteresowanie sporej części społeczności po udostępnieniu trybu rankingowego, który oferuje możliwość rywalizacji z innymi w zamian za różnego rodzaju nagrody. Jeden z graczy postanowił w nie do końca uczciwy sposób zdobyć wysoki poziom w grze, jednak nagrody okazały się rozczarowujące.

Call of Duty: Black Ops 6 - nagrody za 1000 poziom

Gracz Call of Duty: Black Ops 6 w ostatnim czasie pracował nad poziomu numer 1000, co po wielu tygodniach pracy udało się dokonać. Nie stało się to oczywiście w uczciwy sposób, lecz z użyciem pewnego rodzaju exploitu - w standardowym tempie takie osiągnięcie zajmuje o wiele więcej czasu. Dowiedzieliśmy się, że ta informacja nie miała zostać udostępniona publicznie, a wyłącznie na prywatnym serwerze Discord. Niestety jedna z osób postanowiła podzielić się osiągnięciem, co wywołało niezadowolenie wśród innych fanów gry.

