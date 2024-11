Cheaterzy w trybie rankingowym w Call of Duty: Black Ops 6. Gracze mają problem z rozgrywką

Wczoraj do Call of Duty: Black Ops 6 wprowadzono nową aktualizację, która przywraca do gry usunięty żetony XP. Do produkcji został dodany również tryb rankingowy, co stało się w dość krótkim czasie po premierze biorąc pod uwagę inne poprzednie odsłony serii. Wielu graczy zauważyło jednak problem związany ze sporą liczbą cheaterów na serwerach.

Call of Duty: Black Ops 6 - problemy z oszustami w trybie rankingowym

Podobnie jak w innych grach z serii Call of Duty, w najnowszej grze Activision również pojawiło się sporo osób nieuczciwie zyskujących przewagę nad innymi w nowo dodanym trybie rankingowym. Stało się tak oczywiście ze względu na spore zainteresowanie rywalizacją oraz chęć zdobycia jak najlepszych nagród bez wysiłku.

