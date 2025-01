Gra twórców A Way Out oraz It Takes Two doczeka się nowego zwiastuna. Twórcy są gotowi na ujawnienie szczegółów

Na ubiegłorocznym The Game Awards zobaczyliśmy długo wyczekiwaną zapowiedź Split Fiction. Jest to nowy projekt studia Hazelight znanego przede wszystkim z wyprodukowania A Way Out oraz It Takes Two. Tak jak poprzednie, nowy tytuł również otrzyma gameplay oparty o mechaniki współpracy między dwoma graczami. Twórcy są gotowi na ujawnienie kolejnych szczegółów - już dzisiaj mamy zobaczyć kolejny zwiastun gry.

Split Fiction - Hazelight ponownie zaprezentuje projekt

Na kanale Electronic Arts na YouTube została ustalona premiera nowego trailera Split Fiction, który ujrzymy o godzinie 18:00. Zwiastun ma nam zaprezentować materiały z rozgrywki. Według opisu filmu produkcja ma zapewnić nam bardzo różnorodne misje oraz zadania podczas rozgrywki. Oznacza to, że twórcy prawdopodobnie zainspirują się bardzo dynamicznym stylem rozgrywki znanym z It Takes Two, które zostało nagrodzone tytułem gry roku 2023.