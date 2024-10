Gothic 1 Remake otrzyma więcej zawartości od oryginału. Wydłuży czas potrzebny na przejście gry

Oryginalna gra z 2001 roku trwała około 20 godzin, ale w późniejszych rozdziałach miała bardzo wąską i liniową konstrukcję fabularną, więc była znacznie bardziej bezpośrednia, prowadząca gracza jak po sznurku, niż w poprzednich rozdziałach. Jeśli więc uda nam się rozszerzyć te rozdziały lub nawet dać więcej opcji, które rozszerzą główny wątek i umożliwią wykonywanie zadań pobocznych w późniejszym etapie, to moim zdaniem doprowadziłoby to do znacznego wydłużenia czasu gry do około 30 godzin.

Pomysł jest taki, aby zachęcić graczy do zagrania więcej niż tylko raz, aby mogli zobaczyć inne wyniki i doświadczyć innego stylu walki.