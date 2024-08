Gothic Remake będzie większy od pierwowzoru. Nowe informacje na temat odświeżenia kultowej gry

W sprawie wypowiedział się legendarny już kompozytor ścieżki dźwiękowej do produkcji autorstwa studia Piranha Bytes, Kai Rosenkranz.

Kai Rosenkranz podczas tegorocznych targów gamescom, które tradycyjnie odbyły się w niemieckiej Kolonii, udzielił wywiadu redaktorowi serwisu PCGamesN. W trakcie rozmowy ujawnił, że dotarcie do napisów końcowych w Gothic Remake powinno zająć przeciętnemu graczowi ponad 30 godzin, czyli nieco więcej niż w pierwowzorze, gdzie na przejście głównego wątku fabularnego potrzeba - według serwisu Howlongtobeat.com - nieco mniej, bo 23 godziny.

Co prawda wciąż nie znamy oficjalnej daty premiery Gothic Remake, ale wiemy, że tytuł zadebiutuje jeszcze w tym roku. Nic więc dziwnego, że twórcy nieustannie dzielą się z nami nowymi szczegółami związanymi z produkcją. Niedawno mogliśmy zobaczyć zwiastun z rozgrywką w Gothic Remake, a także pierwsze gameplaye, ponadto w sieci pojawiły się porównania z oryginałem. Tym razem - dzięki wypowiedziom Kaia Rosenkranza, kompozytora odpowiedzialnego za soundtrack zarówno w oryginale, jak i w remake’u - dowiedzieliśmy się więcej na temat długości rozgrywki w Gothic Remake.

Jeśli w oryginalnym Gothicu chcieliśmy zobaczyć wszystko, co gra ma do zaoferowania, potrzebowaliśmy na to z kolei niespełna 40 godzin, ale w przypadku Gothic Remake będziemy musieli poświęcić więcej czasu, być może nawet 60 godzin. Tak przynajmniej wynika z informacji przedstawionych przez wspomnianego już Rosenkranza.

Choć odświeżona wersja kultowego RPG-a od Piranha Bytes w remake’u jest tworzona z poszanowaniem oryginału, autorzy Gothic Remake mimo wszystko rozbudowują niektóre elementy rozgrywki. Podobnie sytuacja wyglądała chociażby w Mafia: Definitive Edition, czyli nowej wersji klasycznej gry akcji, gdzie również przeprojektowano czy rozbudowano niektóre elementy kampanii, podczas gdy inne zostały w pewien sposób okrojone.