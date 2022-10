Google zostało pozwane. Tryb incognito jednak nie taki incognito?

Jak podaje serwis Bloomberg . Ba, według najnowszych doniesień korporacja miała doskonale o tym wiedzieć. Dowodem na to mają być ujawnione z 2018 wiadomości e-mail, według których, a w przesyłanych do siebie wiadomościach dosłownie kpili sobie z tejże opcji i sugerowali usunięcie ikonki szpiega.

W dobie powszechnie dostępnego (przynajmniej w znaczącej większości) dostępu do Internetu ciężko jest zadbać w nim o swoją prywatność. Z pomocną dłonią ma w tym przypadku być tak zwany tryb incognito oferowany przez przeglądarki internetowe, aby w teorii zapewnić użytkownikowi pewnego rodzaju anonimowość . Założenia są dość proste: tryb ma ukrywać naszą aktywność w sieci, blokując między innymi śledzące nas ciasteczka, szerzej znane jako cookies. Okazuje się jednak, że nie zawsze tak to wygląda.

Z tego wszystkiego internauci zdecydowali się pozwać Alphabet Inc., do którego Google należy, domagając się wysokiego odszkodowania. Jeżeli sędzia Yvonne Gonzalez Rogers zdecyduje się wydać wyrok na niekorzyść korporacji, ta będzie musiała wypłacić od 100 do 1000 dolarów rekompensaty każdemu z biorących udział w pozwie zbiorowym. Biorąc pod uwagę fakt, iż poszkodowanych jest naprawdę sporo, grzywna może wynieść nawet kilka miliardów dolarów.