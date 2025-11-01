GOG pozytywnie zaskakuje. Nowa darmowa gra od sklepu

Minęło sporo czasu od ostatniej darmowej gry rozdawanej w sklepie GOG. Nieoczekiwanie platforma zrobiła wszystkim graczom niespodziankę i udostępniła następną grę całkowicie za darmo. Tym razem prezentem jest niezależna gra STATIS z 2015 roku. To przygodowy horror point&click, który rozgrywa się w kosmosie. Tytuł zebrał aż 79% pozytywnych opinii na Steam, a teraz każdy chętny może sprawdzić ten tytuł.

STASIS to gra przygodowa typu wskaż i kliknij z gatunku horror science-fiction, przedstawiona w unikalnej perspektywie izometrycznej. STASIS łączy złowrogą narrację z rozgrywką przygodową w stylu retro. Dopasowuj do siebie przedmioty, prowadź interakcje z komputerami i rozwiązuj zagadki w realistycznym środowisku gry.

Odległa przyszłość. John Maracheck budzi się z hibernacji na pokładzie opuszczonego, zdawałoby się, statku kosmicznego. Doprowadzony do granic wytrzymałości fizycznej i emocjonalnej musi odkryć sekrety, jakie skrywa miejsce, w którym się znalazł.

John doświadcza niewyobrażalnego cierpienia – jego żona i córka zaginęły, a czas ucieka, w miarę jak Groomlake zbliża się do wirującej niebieskiej chmury metanu w pobliżu Neptuna.