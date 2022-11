Wyprzedaż gier RPG w sklepie GOG. Tanie gry na PC – rabaty aż do 85%

W sklepie GOG trwa wyprzedaż wielkoskalowych gier RPG. W ramach promocji przeceniono między innymi Pillars of Eternity, Planescape: Torment czy Pathfinder: Wrath of the Righteous. Zainteresowanych wszystkimi ofertami zapraszamy pod na oficjalną stronę wyprzedaży. Poniżej znajdziecie oczywiście zestawienie zawierające wybrane przez nas okazje.

Wyprzedaż wielkoskalowych RPG-ów w GOG.com