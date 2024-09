Główny przeciwnik dla Supergirl już znany. To on zmierzy się z kuzynką Supermana

To dopiero drugi ujawniony aktor w obsadzie.

Już w przyszłym roku ruszą prace na planie Supergirl: Woman of Tomorrow, czyli nowego filmu w ramach nadchodzącego uniwersum DC Studios od Jamesa Gunna i Petera Safrana. Do tej pory w obsadzie była jedynie Milly Alcock, który wcieli się w tytułową superbohaterkę. Drugą główną rolę otrzymał Matthias Schoenaerts, który zagra złoczyńcę.

Supergirl: Woman of Tomorrow – Matthias Schoenaerts wcieli się w złoczyńcę

Aktor wcześniej wystąpił w takich produkcjach, jak Dziewczyna z portretu, Nienasyceni, Czerwona jaskółka, The Old Guard. Ostatnio mogliśmy oglądać go w serialu Reżim u boku Kate Winslet, wyprodukowanym przez HBO.