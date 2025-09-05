Giorgio Armani nie żyje. Legendarny projektant mody miał 91 lat

Zmarł Giorgio Armani – jeden z najbardziej rozpoznawalnych projektantów mody na świecie. Włoski kreator miał 91 lat. Był ikoną stylu, miał niebagatelny wpływ na kino i kulturę.

Giorgio Armani nie żyje

Armani przyszedł na świat 11 lipca 1934 roku. Początkowo wiązał swoją przyszłość z medycyną, lecz po kilku latach porzucił studia i po odbyciu służby wojskowej rozpoczął pracę w domu towarowym La Rinascente. Jego talent szybko zwrócił uwagę Nino Cerrutiego, u którego w latach 60. rozwijał się jako projektant. Pod koniec dekady poznał Sergio Galeottiego – prywatnie i zawodowo jednego z najważniejszych partnerów w jego życiu. To właśnie z nim w połowie lat 70. założył własny dom mody.