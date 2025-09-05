Giorgio Armani nie żyje. Legendarny projektant mody miał 91 lat

Zmarł Giorgio Armani – jeden z najbardziej rozpoznawalnych projektantów mody na świecie. Włoski kreator miał 91 lat. Był ikoną stylu, miał niebagatelny wpływ na kino i kulturę.
Giorgio Armani nie żyje
Armani przyszedł na świat 11 lipca 1934 roku. Początkowo wiązał swoją przyszłość z medycyną, lecz po kilku latach porzucił studia i po odbyciu służby wojskowej rozpoczął pracę w domu towarowym La Rinascente. Jego talent szybko zwrócił uwagę Nino Cerrutiego, u którego w latach 60. rozwijał się jako projektant. Pod koniec dekady poznał Sergio Galeottiego – prywatnie i zawodowo jednego z najważniejszych partnerów w jego życiu. To właśnie z nim w połowie lat 70. założył własny dom mody.
Światowy rozgłos Armani zyskał dzięki filmowi Amerykański żigolak (1980) z Richardem Gere’em, w którym bohater nosił jego projekty. Od tego momentu marka Armani stała się nierozerwalnie związana z Hollywood. Kolejne dekady przyniosły współpracę przy ponad stu filmach, a ubrania sygnowane jego nazwiskiem regularnie pojawiały się na festiwalach i galach. Stroje od Armaniego można było zobaczyć w ponad 100 filmach.
Na czerwonym dywanie jego kreacje wybierały m.in. Cate Blanchett, Jodie Foster, Julia Roberts czy Jessica Chastain, a wśród aktorów Leonardo DiCaprio i Robert De Niro. Dzięki temu Armani odegrał istotną rolę w kształtowaniu stylu współczesnej kultury masowej, łącząc świat mody i kina w unikatowy sposób.
Oficjalna przyczyna śmierci nie została podana. W ostatnich miesiącach pojawiały się jednak doniesienia o problemach zdrowotnych projektanta, który coraz rzadziej pokazywał się publicznie.
