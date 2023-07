Deadpool 3 z niespodzianką dla fanów. Wolverine założy swój kultowy strój

Wczoraj do sieci trafiły pierwsze zdjęcia z planu Deadpoola 3, na których mogliśmy zobaczyć Ryana Reynoldsa w odświeżonym stroju swojego bohatera. Nie tylko Pyskaty Najemnik będzie mógł liczyć na nowy strój, ale również Wolverine grany przez Hugh Jackmana. Jak podał scooper CanWeGetSomeToast, w filmie Logan założy swój kultowy strój znany z komiksów, animacji i gier.

Wolverine założy swój klasyczny żółto-niebieski strój w Deadpool 3

Wolverine w Deadpoolu 3 będzie nosił doskonale znany fanom żółto-niebieski kostium. Będzie on podobny do tego z komiksów Astonishing X-Men z 2003 roku. Co istotne, postać będzie nosiła również swoją charakterystyczną maskę. Tym samym twórcy Deadpoola 3 spełnią marzenie fanów, którzy od dawna czekają, aby zobaczyć Wolverine w jego najbardziej rozpoznawalnym kostiumie.