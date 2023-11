Ghostrunner 2 na nowym zwiastunie. Twórcy przypominają o wysokich ocenach gry

Studio One More Level i firma 505 Games postanowili pochwalić się pozytywnym odbiorem drugiej części Ghostrunnera.

Ghostrunner 2 może pochwalić się średnią ocen na poziomie 80% (na podstawie 95 opinii) w serwisie OpenCritic , a 82% recenzentów poleca produkcję One More Level. Najnowszy zwiastun pokazuje, że wiele redakcji oceniło wspomniany tytuł na „dziewiątkę”. Destructoid określił sequel Ghostrunnera mianem „wizualnej uczty”, a serwis Hobby Consolas stwierdził, że w trakcie rozgrywki nieustannie czuć „przypływ adrenaliny”.

Od premiery Ghostrunner 2 minęły nieco ponad dwa tygodnie. Najnowsza produkcja studia One More Level zebrała naprawdę dobre recenzje i może pochwalić się „bardzo pozytywnym” opiniami na Steam . Nic więc dziwnego, że deweloperzy – wspólnie z firmą 505 Games – postanowili opublikować nowy zwiastun, w którym pochwalili się wysokimi ocenami i pozytywnym odbiorem drugiej części Ghostrunnera.

Na koniec przypomnijmy, że Ghostrunner 2 dostępny jest na PC oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji studia One More Level, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Ghostrunner 2 – DLC i sequel w jednym.