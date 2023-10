Pierwsze recenzje gry Ghostrunner 2. Polskie studio znowu to zrobiło

Za dwa dni na rynku zadebiutuje gra Ghostrunner 2 od polskiego studia One More Level. Z tej okazji w sieci pojawiły się pierwsze recenzje tytułu. W dużym skrócie: produkcja zbiera dobre noty i jest chwalona przez znaczącą większość oceniających. Jak nietrudno się jednak domyślić, nie jest to gra idealna, a po prostu dobra.

Ghostunner 2 – pierwsze recenzje gry

Zdaje się, że recenzenci, którzy wystawili produkcji niższą ocenę, zwrócili znacznie większa uwagę na stan techniczny. Mamy tutaj jednak głównie do czynienia z niewielkimi błędami czy pomniejszymi problemami. Znacznie poważniejszym problemem jest jednak fakt, iż wielu oceniających podkreśla, że Ghostrunner 2 nie doświadczył wystarczająco wielu zmian. Można wręcz powiedzieć, że jest to prawie identyczna produkcja co pierwowzór. Pochwały zbiera głównie dopracowany i niezwykle dynamiczny system walki.