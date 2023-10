Dziś premiera Ghostrunner 2 – cyberpunkowej gry akcji od polskiego studia

Użytkownicy komputerów osobistych oraz konsol Sony i Microsoftu rozpoczną dziś swoją przygodę z produkcję One More Level.

Posiadacze cyfrowych wersji Ghostrunnera 2 będą mogli rozpocząć swoją przygodę z grą około 18:00 czasu polskiego. Jak wspomnieliśmy wyżej, najnowsza produkcja studia One More Level spotkała się z ciepłym przyjęciem ze strony recenzentów, którzy chwalą przede wszystkim dopracowany i dynamiczny system walki.

Recenzje Ghostrunner 2 wskazują, że polskie studio One More Level stanęło na wysokości zadania i dostarczyło na rynek udaną kontynuację. Dzisiaj natomiast gracze będą mogli na własną rękę zweryfikować opinie branżowych mediów. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami druga część Ghostrunnera za kilka godzin zadebiutuje na rynku.

Niektórzy dziennikarze narzekają jednak na zbyt małą liczbę zmian i nowości względem pierwszej części, a także na problemy techniczne . Na ten moment deweloperom ze studia One More Level nie pozostaje natomiast nic innego, jak uzbroić się w cierpliwość i czekać na pierwsze opinie na temat Ghostrunnera 2 ze strony graczy.

Na koniec przypomnijmy, że Ghostrunner 2 debiutuje dziś na PC oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji studia One More Level, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Ghostrunner 2 – DLC i sequel w jednym.