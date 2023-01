Geralt z Rivii w Lost Ark

O tym, że twórcy ze Smilegate i ekipa CD Projekt RED planują współpracę, wiemy już od jakiegoś czasu. Koreański producent i wydawca postanowił przypomnieć o nadchodzącym wydarzeniu, za sprawą którego postać Geralta zawita w Lost Ark. A może to nie koniec niespodzianek? Może w słynnym MMO pojawi się jeszcze więcej Wiedźmina?

Wiedźmin 3: Dziki Gon X Lost Ark

Na oficjalnym koncie Lost Ark na Twitterze zaprezentowano grafikę przedstawiającą Geralta w grze. Przynajmniej mamy nadzieję, że to Geralt. Twarz bohatera co prawda nie została pokazana, ale charakterystyczne białe włosy nie pozostawiają wątpliwości. Na plecach Wiedźmina możemy zobaczyć pokaźnych rozmiarów miecz, który stylem raczej odbiega od tego, do czego przyzwyczaiły nas książki i gry opowiadające o przygodach Białego Wilka.



Ciekawe ile osób sięgnie po Lost Ark tylko po to, by sprawdzić, jak w akcji prezentuje się Rzeźnik z Blaviken. Chętnie usłyszałbym również, w jaki sposób ten crossover odbierają fani gry od Smilegate.



Niestety, ciągle nie wiemy, kiedy dokładnie zadebiutuje aktualizacja, wprowadzająca postać słynnego mistrza gwitna do tego niezwykle popularnego MMO. Twórcy zapewniają, że nie będziemy musieli na to długo czekać.

