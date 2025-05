Geralt w zaskakującej roli. Wiedźmin powalczy o przetrwanie w Dead by Daylight

Kilka dni temu twórcy Dead by Daylight przedstawili nową Ocalałą. Okazuje się jednak, że to nie koniec atrakcji dla fanów sieciowego horroru. Wspomniana produkcja obchodzić będzie bowiem w tym roku 9. urodziny. Jedną przygotowanych z tej okazji atrakcji będzie współpracą z CD Projekt RED, w ramach której w grze Behaviour Interactive pojawią się postacie znane z serii Wiedźmin.

Geralt i inne postacie z Wiedźmina pojawią się w Dead by Daylight

Zgodnie z przekazanymi informacjami już 3 czerwca 2025 roku w Dead by Daylight pojawią się elementy kosmetyczne inspirowane postaciami z serii Wiedźmin. Deweloperzy podkreślają, że bohaterowie książek Andrzeja Sapkowskiego i gier CD Projekt RED nie wejdą samodzielnie do Mgły. W ramach wspomnianej współpracy do produkcji Behaviour Interactive trafi bowiem sześć skinów, które powinny zainteresować miłośników przygód Białego Wilka.