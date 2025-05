Dead by Daylight z nową Ocalałą. Kolejny rozdział i zmiany w rozgrywce

Studio Behaviour Interactive zapoczątkowało najnowszy rozdział gry Dead by Daylight, nazwany Steady Pulse. W ramach aktualizacji do obsady wprowadzono nową Ocalałą. Jest to postać oryginalna, stworzona specjalnie na potrzeby gry, dołączająca do szerokiego grona Ocalałych.

Nowa Ocalała w Dead by Daylight – Orela Rose

Orela Rose została zaprojektowana jako postać wyposażona w zestaw umiejętności skoncentrowanych na wsparciu medycznym, co czyni ją niezwykle cenną podczas rozgrywki. Posiada trzy unikalne perki: Do No Harm zwiększające prędkość leczenia Ocalałych, Duty of Care czyniące jej swego rodzaju ochroniarzem dla innego gracza, a także Rapid Response, które pozwala błyskawicznie wyskoczyć z szafki, gdy nie jest wykończona.