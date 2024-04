Furiosa: A Mad Max Saga początkowo miało być produkcją anime

W rozmowie z Total Film, producent Furiosy - Doug Mitchell – ujawnił kilka ciekawych szczegółów na temat tej wyczekiwanej produkcji. Dowiadujemy się, że pomysł na widowisko przeleżał w szufladzie wiele lat i początkowo miał wyglądać zupełnie inaczej.

Furiosa była gotowa, w sensie fabularnym, 15 lat temu. W pewnym momencie film był pomyślany jako projekt anime, którego reżyserem był Mahiro Maeda. Maeda pracował wcześniej nad innymi słynnymi anime, takimi jak Neon Genesis Evangelion, filmem krótkometrażowym w The Animatrix oraz kilkoma dziełami Studia Ghibli, takimi jak Porco Rosso i Nausicaä of the Valley of the Wind.