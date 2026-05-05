George Lucas wraca do Gwiezdnych wojen. Twórca ogłosił wyjątkową wystawę na otwarcie swojego muzeum

Lucas zdąży z powstaniem muzeum na pięćdziesięciolecie serii Star Wars.

George Lucas ogłosił powstanie nowej instalacji artystycznej poświęconej uniwersum Gwiezdnych wojen. Wystawa zatytułowana Star Wars in Motion będzie jedną z głównych atrakcji otwarcia Lucas Museum of Narrative Art, którego inaugurację zaplanowano na 22 września tego roku. Gwiezdne wojny – George Lucas otworzy wyjątkową wystawę poświęconą serii Star Wars w swoim muzeum Ekspozycja znajdzie się w gronie pierwszych trzydziestu wystaw dostępnych dla odwiedzających. Star Wars in Motion zaprezentuje szeroki wybór rekwizytów, kostiumów, ilustracji oraz projektów pojazdów znanych z oryginalnej trylogii oraz trylogii prequeli. Całość ma pokazać proces powstawania świata Gwiezdnych wojen i jego wizualną ewolucję.

Wraz z zapowiedzią muzeum opublikowało krótki materiał wideo, który łączy sceny z filmów i kończy się wizualizacją budynku. Na ekranie pojawia się informacja o premierze wystawy oraz hasło zapraszające widzów do wspólnej podróży już 22 września. Lucas Museum of Narrative Art ma być miejscem opowiadającym historię ludzkiej kreatywności poprzez obrazy. Wystawy obejmą szeroki zakres dzieł, od prehistorycznych malowideł naskalnych, przez rzeźby antyczne i malarstwo renesansowe, aż po fotografię, komiksy i współczesne kino. Wśród zapowiedzianych ekspozycji znalazły się między innymi sekcje poświęcone architekturze, życiu codziennemu, komiksom, mandze i anime, a także prezentacje prac znanych artystów i ilustratorów. Wśród nazwisk pojawiają się twórcy tacy jak Frank Frazetta, Norman Rockwell czy Robert Capa. Nie zabraknie również materiałów z archiwów Lucasa, które trafią do sekcji poświęconej kinu.

Muzeum zlokalizowane będzie w Exposition Park w Los Angeles. Obiekt powstaje na terenie kampusu o powierzchni jedenastu akrów, otoczonego zielenią i ogrodami. W dniu otwarcia odwiedzający zobaczą ponad 1200 eksponatów. Już od 4 maja dostępne są członkostwa w cenach od 140 do 600 dolarów. Choć marka Gwiezdnych wojen w ostatnich latach znacząco się rozrosła, wystawa skupi się wyłącznie na sześciu filmach, nad którymi Lucas pracował bezpośrednio jako twórca i producent. To oznacza powrót do fundamentów serii, która rozpoczęła się w 1977 roku i przerodziła w jedno z największych zjawisk popkultury. Teraz Lucas wraca do własnego dziedzictwa w muzealnej formie. Star Wars in Motion ma być nie tylko nostalgiczną podróżą dla fanów, ale również próbą pokazania, jak ogromny wpływ na rozwój wizualnego języka kina miała saga Gwiezdnych wojen.

