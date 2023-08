Gang Zielonej Rękawiczki powraca z drugim sezonem. Jest zwiastun

Gang Zielonej Rękawiczki to polska produkcja, która została dobrze przyjęta przez widzów. W związku z tym Netflix dał zielone światło dla powstania drugiego sezonu . Złodziejki ponownie wrócą do swojego procederu. Obsada widowiska wzbogaciła się o dwa doskonale znane widzom nazwiska.

Nastąpiła zmiana na stanowisku reżysera. Tym razem za powstający sezon odpowiada Bartosz Kruhlik, który podmienił Tadeusza Śliwę. Co do wspomnianej obsady, to w drugim sezonie Gangu Zielonej Rękawiczki zobaczymy Katarzynę Figurę, której nie trzeba raczej przedstawiać fanom kina. Drugim nabytkiem jest Krzysztof Tyniec, który zaliczył bardzo udany występ w filmie Gierek, a jest znany głównie z występów dubbingowych.