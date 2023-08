Premierowy zwiastun filmu Misja Stone od Netflix. Przeczytajcie naszą recenzję

Recenzja filmu Misja Stone od Netflixa. To nie jest kobieca wersja Jamesa Bonda

Gigant streamingowy opublikował finalny zwiastun Misji Stone. Akcja filmu rozgrywa się w świecie międzynarodowej przestępczości, a centralną postacią jest doświadczona agentka Interpolu, Rachel Stone.

Film wyreżyserował Tom Harper, na podstawie scenariusza Grega Rucki i Allison Schroeder. Reżyser wcześniej wyjaśnił, że ma nadzieję, że film będzie początkiem nowej, prowadzonej przez kobiety serii akcji.

Było kilka rzeczy, które od razu rzuciły mi się w oczy, pierwszą było to, że był to oryginalny film z gatunku pełnego świetnych franczyz, ale rzeczy, które istnieją od dawna – Mission: Impossibles, Bond czy Bourne. Uwielbiam te filmy, ale wszystkie istnieją od dziesięcioleci, więc praca nad czymś, co było dodatkiem do tego gatunku, ale oryginalnym materiałem, była naprawdę ekscytująca i była prawdziwą szansą. Poza tym po prostu uwielbiałem fakt, że bohaterką jest kobieta.