Gaming Zone w MediaMarkt – miejsce, które pokochają wszyscy gracze!

Gaming Zone w wybranych marketach MediaMarkt to idealne miejsce, aby na własnej skórze doświadczyć, jak nowoczesne technologie wpływają na jakość rozgrywki. Jeśli szukasz emocjonujących wrażeń, dynamicznych turniejów i możliwości przetestowania topowego sprzętu gamingowego, nie możesz tego przegapić!

Już na pierwszy rzut oka widać, że Gaming Zone w MediaMarkt to przestrzeń zaprojektowana z myślą o graczach. Ergonomiczne układy stanowisk, przyciągający uwagę design i zaawansowane technologicznie rozwiązania tworzą wyjątkową atmosferę, która sprzyja zarówno intensywnym rozgrywkom, jak i spokojnemu testowaniu nowinek sprzętowych. Wszystko zostało starannie dopracowane, aby zapewnić maksymalny komfort i satysfakcję z użytkowania.

Sprzęt na najwyższym poziomie – sprawdź go w akcji!

Głównym sponsorem strefy jest marka HP Victus, znana z wydajnych komputerów gamingowych, które gwarantują płynną rozgrywkę z wysoką liczbą FPS. Jeśli szukasz sprzętu, który sprosta wymaganiom najnowszych tytułów, tutaj możesz go sprawdzić bez żadnych ograniczeń. Turniej RCB w Fortnite to doskonała okazja, by poczuć moc tych maszyn i zmierzyć się z innymi graczami na najwyższym poziomie.

Nie zabraknie również niezawodnych monitorów HP Omen, które zachwycają doskonałą jakością obrazu i błyskawicznym czasem reakcji. Dzięki nim każda sekunda rozgrywki nabiera nowego wymiaru, a dynamiczne akcje stają się jeszcze bardziej precyzyjne.

Pełne wyposażenie dla streamerów i graczy

Na stanowiskach Logitech i SteelSeries znajdziesz wszystko, co potrzebne do komfortowej gry. Najwyższej klasy słuchawki, myszki, klawiatury i podkładki to niezbędne elementy ekwipunku każdego gamera, a tutaj masz okazję je przetestować i przekonać się, jak wpływają na precyzję ruchów i wygodę użytkowania. Dodatkowo Logitech przygotował coś specjalnego dla fanów streamingu – profesjonalny mikrofon Blue Yeti oraz kamerę do transmisji na żywo. Jeśli myślisz o rozpoczęciu swojej przygody z nagrywaniem rozgrywki lub prowadzeniem transmisji, to idealna okazja, by sprawdzić ich jakość i możliwości.