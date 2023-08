Call of Duty: Modern Warfare III w szczegółach. Zwiastun, cena i zawartość

Zgodnie z wcześniejszymi obietnicami, doczekaliśmy się pełnej prezentacji gry Call of Duty: Modern Warfare III.

Po raz pierwszy od dwóch lat Call of Duty powraca z bezpośrednią kontynuacją w postaci Call of Duty®: Modern Warfare® III rozpoczyna się bezpośrednio po wydarzeniach z zeszłorocznego hitu Call of Duty®: Modern Warfare® II. To zupełnie nowe doświadczenie zostanie wydane na całym świecie w piątek, 10 listopada, umożliwiając graczom po raz pierwszy kontynuowanie podróży, postępów i historii w nadchodzącym roku.

Dziś o godzinie 19:30 czasu polskiego w Call of Duty: Warzone odbyło się specjalne wydarzenie w pełni ujawniające najnowszą część serii, czyli grę Call of Duty: Modern Warfare III . Zgodnie z oczekiwaniami, otrzymaliśmy wszystkie najważniejsze informacje na temat nadchodzącej produkcji studia Sledgehammer Games .

Call of Duty: Modern Warfare III zadebiutuje 10 listopada bieżącego roku na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S (o tym, że gra jednak nie ominie sprzętów poprzedniej generacji, pisaliśmy już w osobnej wiadomości). Warto w tym momencie zaznaczyć, że posiadacze konsol Sony otrzymają wcześniejszy dostęp do otwartej bety.

Call of Duty: Modern Warfare – kampania, tryby gry i mapy

W bezpośredniej kontynuacji bijącego rekordy popularności Modern Warfare II, kapitan Price i Task Force 141 stają do walki z największym zagrożeniem. Ultranacjonalista Vladimir Makarov rozszerza swoje wpływy na cały świat, zmuszając Task Force 141 do walki jak nigdy dotąd. Walka oznacza podejmowanie decyzji; korzystanie z różnych Loadoutów i planowanie różnych ścieżek w każdej operacji w zaangażowanej i ekscytującej kampanii. Oprócz charakterystycznych, filmowych misji Call of Duty, Modern Warfare III wprowadza otwarte misje bojowe, z jeszcze większym naciskiem na wybór gracza. Oczywiście będziesz mieć do dyspozycji wszystkie bronie, wyposażenie i taktyki obecne w pełnym akcji Modern Warfare dla jednego gracza, ale w przypadku niektórych starć decyzja o odpowiednim sposobie działania zależy wyłącznie od ciebie.

Jeśli chodzi o wspomniane otwarte misje bojowe (OCM), ma to być ekscytująca innowacja w kampanii:

Otwarte misje bojowe (OCM) to ekscytująca nowość w kampanii Call of Duty. Nie tylko uzupełniają one misje kinowe, których się spodziewałeś, ale także zapewniają ci wiele dodatkowych opcji dotyczących metod ukończenia misji. Na przykład, jeśli wolisz korzystać z technik skradania się, możesz podjąć się OCM przy zgaszonym świetle, używając gogli noktowizyjnych i stłumionej broni i ukończyć swoje cele bez wiedzy przeciwników, że w ogóle tam byłeś. Jeśli jednak głośne eksplozje i ryzykowne działanie są częścią twojego repertuaru, załóż dodatkowe płyty pancerne na tułów i uderzaj w te cele głową!

Activision Blizzard potwierdziło równocześnie wielki powrót map z 2009 roku. Oprócz tego gra zaoferuje dwanaście nowych lokacji, które trafią do gry w ramach sezonów: