GAME ZONE 2026 wraca po raz trzeci. Ogólnopolska trasa gamingowa rusza już w styczniu

Jak zaczynać ferie, to rywalizacją – rusza cykl zawodów GAME ZONE 2026 Powered by Orange, a redakcja gram.pl po raz kolejny została patronem medialnym tego wydarzenia!

Centralnym elementem akcji b ędą turnieje Counter-Strike 2 oraz EA Sports FC 26, rozgrywane w wybranych centrach handlowych G City. W przypadku Counter Strike 2 organizatorzy ponownie stawiają na format 1 vs 1, który ma wyłonić najlepszego gracza podczas każdego przystanku Game Zone. Na najlepszych czekają cenne nagrody, a najlepsi zmierzą się ze sobą podczas wielkiego finału w G City Promenada w Warszawie w dniach 24 – 26 kwietnia.

Od połowy stycznia do końca kwietnia 2026 roku potrwa trzecia edycja akcji GAME ZONE Powered by Orange – jednego z największych cykli wydarzeń gamingowych organizowanych w centrach handlowych. Tegoroczna trasa obejmie Białystok, Wrocław, Bytom, Piłę, Bydgoszcz oraz trzy lokalizacje w Warszawie , a jej kluczowymi punktami będą turnieje esportowe, strefy free-to-play i finałowe rozgrywki w stolicy.

Oprócz turniejów esportowych uczestnicy będą mogli skorzystać z licznych atrakcji dostępnych w strefach free-to-play, przygotowanych z myślą zarówno o doświadczonych graczach, jak i osobach szukających bardziej casualowej rozrywki. Sponsorem tytularnym wydarzenia jest Orange, który odpowiada za zaplecze technologiczne i stabilność rozgrywek podczas całej trasy GAME ZONE 2026. Akcja realizowana jest we współpracy z centrami handlowymi G City.

Patronem medialnym wydarzenia GAME ZONE 2026 Powered by Orange jest serwis Gram.pl, akcja realizowana jest we współpracy z markami świetnie znanymi graczom. Producent komputerów gamingowych Actina dostarczy topowej jakości sprzęt, na którym odbędą się zawody, marka Iiyama zadba o świetne monitory z najwyższej półki, a dzięki Hator Gaming zawodnicy będą mieli dostęp do najlepszych peryferiów gamingowych takich jak myszki, klawiatury czy słuchawki.

Czujesz się mocny na serwerach? Sprawdź się podczas GAME ZONE 2026 Powered by Orange! Szczegółowy harmonogram turniejów, formularze zapisów oraz regulaminy dostępne są na oficjalnej stronie wydarzenia – do zobaczenia!