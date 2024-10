Gratka dla wielbicieli rywalizacji e-sportowych! Znamy finalistów I edycji ESGK powered by Orange

To właśnie we wspomnianych powyżej centrach odbywają się rozgrywki. Uczestnicy zmierzą się w jednej z najpopularniejszych gier na świecie: w Counter Strike 2. Wydarzenie przyciąga nie tylko doświadczonych zawodników, ale też osoby zainteresowane tematyką gier komputerowych. Gracze mogą zmierzyć się w walkach 1vs1. Przed fazą turniejową, która rozpoczyna się po południu, można sprawdzić swoje siły w wolnej rozgrywce.

Dla wielu pasjonatów gamingu atrakcją jest również możliwość sprawdzenia swoich umiejętności w grze z profesjonalnymi zawodnikami. W tym gronie znaleźli się między innymi: Grzegorz „Szpero” Dziamałek, Angelika „Angelka” Kozłowska, Paweł „Innocent” Mocek oraz Kuba „Kubik” Kubiak i Michał „Michu” Müller.

Turniej ESGK to dla wielu pasjonatów gier jedyna taka okazja, aby zmierzyć się w starciu ze znanymi gamerami. Z naszych obserwacji wynika, że poziom uczestników jest bardzo wysoki. Zdarzało się, że podczas turnieju profesjonalni zawodnicy w walce 1:1 ponieśli porażkę. Po ośmiu regionalnych rozgrywkach w gronie finalistów znaleźli się panowie w wieku od 18 do 27 lat, którzy grają średnio w gry komputerowe od 5 do 12 lat. A przed nami jeszcze rywalizacja w pięciu miastach. Zapisywać się można przez formularz na gamingkings.pl – mówi Katarzyna Kasprzak, Regional Cluster Coordinator NEPI Rockcastle.

Gry komputerowe mogą nas uczyć wielu przekrojowych kompetencji od umiejętności współpracy w grupie, pozyskiwania informacji, analitycznego myślenia, rozwiązywania problemów czy radzenia sobie ze stresem. Świat wirtualnych gier to już jest element naszej codzienności, od którego nie możemy stronić, nie możemy go unikać, a wręcz przeciwnie musimy go tak adaptować, by zdobyte online kompetencje wykorzystywać w świecie offline – podkreśla Urszula Klimczak, Performance Coach Natus Vincere, ekspert turnieju E-sport Gaming Kings Tournaments powered by Orange.