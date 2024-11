Wielki finał turnieju ESGK powered by Orange. E-sportowe emocje już w tę sobotę

W ostatnich miesiącach poznaliśmy wszystkich finalistów I edycji ESGK powered by Orange . Wielki finał turnieju nadciąga wielki krokami – już w tę sobotę przeżyjemy e-sportowe emocje w CH Bonarka w Krakowie. Łączna pula nagród w turniejach to ponad 40 tysięcy złotych.

Już 16 listopada 2024 roku w CH Bonarka w Krakowie odbędzie się wielki finał E-SPORT Gaming Kings Tournaments powered by Orange. W I etapie gracze zmierzą się w turnieju eliminacyjnym. Najlepsza trójka może liczyć na nagrody: 1000 zł + klawiatura Tracer oraz Tracer Ambience Hexagon, 500 zł + mysz Tracer i Smart Vibe Tracer oraz 300 zł + Ambience Spiral Tracer.

II etap to natomiast wielki finał, w którym zmierzy się 14 najlepszych graczy z całej Polski. Nagroda główna to 10 tysięcy złotych + fotel gamingowy Huzaro Force 6.3 RGB, monitor gamingowy iiyama, klawiatura Tracer Evo, oświetlenie Led Smart Corner Tracer i słuchawki T7 Pro Tracer, a także indywidualna sesja z ekspertem – Urszulą Klimczak. Drugie miejsce to natomiast 5 tysięcy złotych + fotel gamingowy Huzaro Force 6.3 RGB, mysz Tracer i oświetlenie Led Smart Vibe Tracer. Ostatni na podium zgarnie 3 tysiące złotych + fotel gamingowy Masterplayer Tracer i monitor gamingowy iiyama. Sponsorem nagrody głównej jest Orange. Szczegóły znajdują się w tym miejscu.

Tego dnia w CH Bonarka nie zabraknie Strefy Just Dance, Strefy Relaksu Orange, Strefy SPOT, Strefy Gier Retro, Strefy Konsol, Strefy VR oraz Strefy PC. W tej ostatniej, dzięki zaangażowaniu partnerów takich jak Huzaro, Iiyama, Tracer, G2A oraz Actina, każdy znajdzie coś dla siebie.

Huzaro – sponsor nagród oraz dostawca ergonomicznych biurek i foteli, które będą dostępne do testowania w strefie PC. Gracze będą mogli sprawdzić, jak komfort wpływa na ich osiągi podczas długotrwałych sesji gamingowych.

Iiyama – renomowany producent monitorów gamingowych, przygotował nagrody dla najlepszych trzech graczy z głównego finału turnieju. Monitory te będą również dostępne w strefie do testów, umożliwiając uczestnikom zanurzenie się w wyjątkowo płynny obraz dzięki wysokim częstotliwościom odświeżania.

Tracer – firma dostarczająca sprzęt gamingowy, zadba o nagrody w turniejach eliminacyjnych. Ponadto, ich sprzęt będzie można przetestować w strefie PC, co daje możliwość porównania różnych urządzeń i dostosowania ich do własnych potrzeb.

G2A – popularna platforma dla graczy, zadbała o specjalne kody do gier, które będą do wygrania podczas wydarzenia, dodając dodatkowy smaczek do rywalizacji.

JBL – czołowy producent urządzeń audio do gamingu oraz użytku domowego na każdą kieszeń. Jest również jednym z sponsorów nagród w zawodach.

Actina – partner technologiczny strefy PC, dostarczył komputery, na których rozegrany zostanie cały turniej. Actina jest znana z budowania wysokiej klasy sprzętu dedykowanego do e-sportu, co zapewni stabilne i wydajne rozgrywki nawet w najbardziej wymagających grach.

Gram.pl objął Gaming Kings patronatem medialnym.