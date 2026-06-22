Gears of War: E-Day w kooperacji ma być jak Kompania Braci i Szeregowiec Ryan

Na Xbox Games Showcase 2026 ujawniono datę premiery Gears of War: E-Day. Fanów serii z pewnością ucieszy również fakt, że kampanię wspomnianej produkcji będzie można ukończyć w trybie kooperacji dla czterech graczy. W jednym z ostatnich wywiadów jeden z twórców nowej odsłony serii Gears of War wyjaśnił, dlaczego zdecydowano się ponownie umożliwić graczom przejście gry w 4-osobowym gronie.

Kampanię Gears of War: E-Day będzie można ukończyć w trybie kooperacji dla 4 graczy

Matt Searcy z The Coalition udzielił ostatnio wywiadu redakcji GamesRadar+. W trakcie rozmowy opowiedział m.in. o wyzwaniach technicznych, z którymi musieli zmierzyć się twórcy Gears of War: E-Day, ale nie tylko. Deweloper opowiedział bowiem również nieco o trybie kooperacji w nowej odsłonie serii Gears.