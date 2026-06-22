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Gears of War: E-Day w kooperacji ma być jak Kompania Braci i Szeregowiec Ryan

Mikołaj Ciesielski
2026/06/22 17:45
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Twórcom zależy na oddaniu „jednego z charakterystycznych aspektów DNA serii Gears”

Na Xbox Games Showcase 2026 ujawniono datę premiery Gears of War: E-Day. Fanów serii z pewnością ucieszy również fakt, że kampanię wspomnianej produkcji będzie można ukończyć w trybie kooperacji dla czterech graczy. W jednym z ostatnich wywiadów jeden z twórców nowej odsłony serii Gears of War wyjaśnił, dlaczego zdecydowano się ponownie umożliwić graczom przejście gry w 4-osobowym gronie.

Gears of War: E-Day
Gears of War: E-Day

Kampanię Gears of War: E-Day będzie można ukończyć w trybie kooperacji dla 4 graczy

Matt Searcy z The Coalition udzielił ostatnio wywiadu redakcji GamesRadar+. W trakcie rozmowy opowiedział m.in. o wyzwaniach technicznych, z którymi musieli zmierzyć się twórcy Gears of War: E-Day, ale nie tylko. Deweloper opowiedział bowiem również nieco o trybie kooperacji w nowej odsłonie serii Gears.

Zdecydowaliśmy się na obsługę trybu współpracy dla czterech graczy, aby odzwierciedlić jeden z charakterystycznych aspektów DNA serii Gears. Nasze historie prawie zawsze opowiadają o czteroosobowym oddziale, prawda? – powiedział Searcy

Zgodnie z zapowiedziami w Gears of War: E-Day gracze przeżyją pierwszy atak Szarańczy na planetę Sera. Przedstawione w nadchodzącej odsłonie cyklu losy bohaterów mają natomiast przypominać Kompanię Braci czy Szeregowca Ryana. Wspomniane produkcje – podobnie jak najnowsza części serii Gears – pokazuje grupę postaci, która „nie zawsze będzie w odpowiednim miejscu w odpowiednim czasie”.

Kampania Gears of War: E-Day ma natomiast rozgrywać się w całości w mieście Kolona. Deweloperom zależy natomiast na odpowiednim dostosowaniu lokacji do rozgrywki. Musi ona bowiem dobrze działać zarówno podczas rozgrywki solo, jak i w trakcie zabawy w trybie współpracy.

GramTV przedstawia:

W przeszłości mieliśmy tryby obsługujące tryb kooperacji dla czterech graczy i wyraźnie było widać, że sprawdziły, więc tym razem chodziło nam przede wszystkim o stworzenie odpowiednich przestrzeni o odpowiednich rozmiarach. Staramy się, aby gra działała świetnie zarówno w trybie dla jednego gracza, jak i w trybie kooperacji dla dwóch, trzech oraz czterech graczy – dodał deweloper.

Na koniec przypomnijmy, że Gears of War: E-Day zadebiutuje na rynku 6 października 2026 roku. Gra zmierza na komputery osobiste oraz konsole Xbox Series X/S. Zgodnie z zapowiedziami nadchodzącą produkcja studia The Coalition w dniu premiery trafi również w ręce abonentów Xbox Game Pass Ultimate i PC Game Pass.

Źródło:https://www.purexbox.com/news/2026/06/gears-of-war-e-days-4-player-co-op-will-feel-like-band-of-brothers-or-saving-private-ryan

Tagi:

News
PC
Microsoft
gra akcji
strzelanka
Gears of War
kooperacja
The Coalition
science fiction
TPP
tryb kooperacji
Xbox Game Studios
Xbox Game Pass Ultimate
Xbox Series X
Xbox Series S
PC Game Pass
Gears of War: E-Day
Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112