Za chwilę z Xbox Game Pass zniknie aż 13 gier. Duże tytuły na liście do usunięcia

Gracze mają czas tylko do połowy bieżącego miesiąca na ogranie tych tytułów w ramach abonamentu Microsoftu.

Microsoft potwierdził kolejne zmiany w bibliotece Xbox Game Pass. Już 15 lipca z usługi zniknie łącznie 13 produkcji, wśród których znalazły się zarówno duże, rozpoznawalne tytuły, jak i mniejsze gry niezależne oraz projekty dostępne w ramach programu Game Preview. Dla subskrybentów oznacza to ostatnie dni na sprawdzenie kilku naprawdę popularnych pozycji. Xbox Game Pass – 13 gier zniknie z usługi już w połowie lipca Największą uwagę przyciąga przede wszystkim EA SPORTS FC 24, czyli piłkarska produkcja Electronic Arts dostępna w usłudze na Xbox Series X/S, Xbox One oraz PC. Z katalogiem pożegna się również PowerWash Simulator, który przez długi czas był jedną z tych gier, do których gracze chętnie wracali dla czystego relaksu. Na liście znalazło się też Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition, a więc kompletne wydanie przygody Lary Croft, a także Dungeons of Hinterberg oraz imprezowe Golf With Your Friends.

To jednak nie koniec zmian. Z Xbox Game Pass znikną również gry dostępne w ramach Game Preview, czyli Whiskerwood, Super Fantasy Kingdom oraz Techtonica. Dla części graczy może to być szczególnie istotne, ponieważ tego typu produkcje często rozwijają się jeszcze po premierze i z czasem otrzymują kolejne aktualizacje. Po 15 lipca ich dalsze śledzenie w ramach abonamentu nie będzie już możliwe.

GramTV przedstawia:

Pełna lista gier, które opuszczą Xbox Game Pass 15 lipca, prezentuje się następująco: Stellaris

EA SPORTS FC 24

Stellaris: Console Edition

Golf With Your Friends

SPLITGATE: Arena Reloaded

Back to the Dawn

Whiskerwood, Game Preview

Super Fantasy Kingdom, Game Preview

PowerWash Simulator

Techtonica, Game Preview

Dungeons of Hinterberg

My Friendly Neighborhood

Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition Warto zwrócić uwagę, że część wymienionych gier była dostępna w usłudze przez naprawdę długi czas. Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition trafiło do Xbox Game Pass 7 lutego 2019 roku, natomiast Stellaris dołączyło do katalogu 19 sierpnia 2019 roku. Golf With Your Friends pojawiło się w abonamencie 19 maja 2020 roku, a PowerWash Simulator zasilił bibliotekę 14 lipca 2022 roku. Na liście są również nowsze pozycje. Techtonica zadebiutowała w Game Passie 18 lipca 2023 roku, EA SPORTS FC 24 trafiło do usługi 25 czerwca 2024 roku, a Dungeons of Hinterberg pojawiło się w katalogu 18 lipca 2024 roku. Znacznie krótszy staż zaliczą natomiast takie gry, jak Back to the Dawn, My Friendly Neighborhood, Whiskerwood, Super Fantasy Kingdom oraz SPLITGATE: Arena Reloaded.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.