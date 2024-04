Frostpunk 2 na nowym zwiastunie. Deweloperzy chwalą się pozytywnym odbiorem gry

Kilka dni temu ruszyły beta testy gry Frostpunk 2. Możliwość sprawdzenia nadchodzącej produkcji 11 bit studios otrzymali wszyscy gracze, którzy zdecydowali się na kupno edycji Deluxe w przedsprzedaży. Dostęp do gry otrzymali także branżowi dziennikarze, którym wspomniany tytuł wyraźnie przypadł do gustu, co potwierdza najnowszy zwiastun.

11 bit studios chwali się pozytywnym odbiorem wersji beta gry Frostpunk 2

Opublikowany przez 11 bit studios materiał prezentuje bowiem pozytywne opinie na temat wersji beta Frostpunk 2. Okazuje się, że wielu branżowym dziennikarzom spodobała się nadchodząca gra 11 bit studios. Wspomniana produkcja określana jest m.in. jako „niekończące się, beznadziejne, rozbijające duszę doświadczenie”, od którego nie można się oderwać.