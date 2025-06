FRONT MISSION 1st: Remake dostępne za 47,59 zł w Nintendo eShop

W roku 2090 konflikty na świecie toczą się przy użyciu gigantycznych maszyn wojennych

zwanych Wanzerami. Wyspa Huffman, jedyne miejsce, gdzie Oceania Cooperative Union (O.C.U.) i Unified Continental States (U.C.S.) dzielą granicę lądową, jest ogniskiem konfliktu.

Pluton zwiadowczy O.C.U. pod dowództwem kapitana Royda Clive'a otrzymuje zadanie zbadania fabryki amunicji U.C.S. Zostaje on zaatakowany przez Wanzerów U.C.S., co wywołuje serię wydarzeń, które pogrążają całą wyspę w wojnie. Narzeczona Royda, porucznik Karen Meure, ginie w akcji. Zwolniony z wojska Royd postanawia zbadać, co stało się z Karen. Jego poszukiwania prowadzą go coraz bliżej spisku stojącego za tym incydentem i sił, które go zaaranżowały.

Dzięki dziesiątkom postaci do poznania, dojrzałej fabule i bohaterom, którzy nie są czarno-biali, Front Mission jest klasykiem japońskiego gatunku taktycznych gier RPG,

w końcu dostępnym na całym świecie.