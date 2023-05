From Software zamierza częściej wydawać nowe gry. Dobre wieści dla fanów studia

W zeszłym tygodniu poznaliśmy dokładną datę premiery Armored Core 6: Fires of Rubicon. Dlatego też serwis Eurogamer postanowił przeprowadzić wywiad z deweloperami ze studia From Software. Podczas rozmowy Yasuhiro Kitao – producent nadchodzącej odsłony serii Armored Core – podzielił się informacją, która powinna ucieszyć wszystkich miłośników produkcji japońskiego zespołu.

Na nowe gry od From Software będziemy czekać krócej. Japońskie studio zamierza zwiększyć tempo

Kitao w trakcie wywiadu dla Eurogamera poinformował bowiem, że From Software zamierza wydawać kolejne gry w mniejszych odstępach czasowych. Producent Armored Core 6: Fires of Rubicon ujawnił także, że japońskie studio pracuje jednocześnie nad „wieloma” produkcjami, a poszczególne zespoły „zajmują się różnymi projektami”. Deweloperom zależy natomiast, by przerwy pomiędzy premierami nadchodzących tytułów nie były zbyt długie.



Wygląda na to, że From Software wprowadziło już swój plan w życie. Na początku zeszłego roku na rynku zadebiutowało przecież Elden Ring, a już za kilka miesięcy do sprzedaży trafi wspomniane na początku wiadomości Armored Core 6: Fires of Rubicon. Nie można również zapominać o dodatku Shadow of the Erdtree do pierwszej z wymienionych produkcji, nad którym studio pracuje od kilkunastu miesięcy.



Na koniec przypomnijmy, że Armored Core 6: Fires of Rubicon powstaje z myślą o komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Premiera 25 sierpnia 2023 roku. Zgodnie z przekazanymi jakiś czas temu informacjami nadchodząca odsłona serii Armored Core nie otrzyma trybu kooperacji w kampanii fabularnej. Zainteresowani mogą już składać zamówienia przedpremierowe.