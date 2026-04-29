Framework i „realna” cena 12 GB w RTX 5070 - moduł za 1199 USD

NVIDIA wypuściła właśnie nowy wariant RTX 5070 do laptopów, który otrzymał 12 GB VRAM wobec 8 z bazowej konfiguracji. Jego cena jest astronomiczna.

Framework wystawił w przedsprzedaży moduł z kartą graficzną do swojej 16 z GeForce RTX 5070 w wersji z 12 GB GDDR7 i wycenił go na 1199 USD, czyli o 500 USD więcej niż wariant 8 GB.

W ekosystemie Frameworka wersja RTX 5070 z 8 GB kosztuje bowiem tylko 699 USD. Prawie drugie tyle to odczuwalna dopłata za dodatkowe 4 GB VRAM, zwłaszcza że w praktyce chodzi głównie o użycie gęstszych kości GDDR7 24 GB (3 GB na moduł) zamiast 16 GB (2 GB na moduł).

Jeśli wersja 12 GB ma pełnić rolę „zapasowej” konfiguracji przy ograniczonej podaży pamięci, to przykład Frameworka sugeruje, że jej dostępność może wiązać się z wyraźnie wyższymi kosztami.

Dla kupującego to sygnał, by porównywać nie tylko pojemność VRAM, ale też opłacalność całej konfiguracji laptopa (CPU, TGP, chłodzenie, ekran), jako że sama dopłata za pamięć może zbliżyć cenę do modeli z wyższym GPU i lekko słabszym CPU.

Dodatkowa pamięć w nowym RTX 5070 nie przynosi ani poszerzenia szyny komunikacji, ani dodatkowych rdzeni, więc jest to dla mnie model trzeciego wyboru.