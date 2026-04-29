Framework i „realna” cena 12 GB w RTX 5070 - moduł za 1199 USD

Paweł Rudy
2026/04/29 13:22
NVIDIA wypuściła właśnie nowy wariant RTX 5070 do laptopów, który otrzymał 12 GB VRAM wobec 8 z bazowej konfiguracji. Jego cena jest astronomiczna.

Framework wystawił w przedsprzedaży moduł z kartą graficzną do swojej 16 z GeForce RTX 5070 w wersji z 12 GB GDDR7 i wycenił go na 1199 USD, czyli o 500 USD więcej niż wariant 8 GB.

W ekosystemie Frameworka wersja RTX 5070 z 8 GB kosztuje bowiem tylko 699 USD. Prawie drugie tyle to odczuwalna dopłata za dodatkowe 4 GB VRAM, zwłaszcza że w praktyce chodzi głównie o użycie gęstszych kości GDDR7 24 GB (3 GB na moduł) zamiast 16 GB (2 GB na moduł).

Jeśli wersja 12 GB ma pełnić rolę „zapasowej” konfiguracji przy ograniczonej podaży pamięci, to przykład Frameworka sugeruje, że jej dostępność może wiązać się z wyraźnie wyższymi kosztami.

Dla kupującego to sygnał, by porównywać nie tylko pojemność VRAM, ale też opłacalność całej konfiguracji laptopa (CPU, TGP, chłodzenie, ekran), jako że sama dopłata za pamięć może zbliżyć cenę do modeli z wyższym GPU i lekko słabszym CPU.

Dodatkowa pamięć w nowym RTX 5070 nie przynosi ani poszerzenia szyny komunikacji, ani dodatkowych rdzeni, więc jest to dla mnie model trzeciego wyboru.

Nie wiem, czy w tej sytuacji nie lepiej już kupić zewnętrznego GPU, jeśli charakter użytkowania na to pozwala. A Wy, co myślicie o tej “nowości”?

Ewidentnie obrazuje problemy z ceną modułów GDDR7, ale czy w takim razie ktoś potrzebuje tego modelu?

Wydaje się, że lepiej byłoby pójść w drugą stronę i wypuścić RTX 5080 z niższą ilością VRAM, na wzór serii GRE od AMD, choć tu od razu jesteśmy przy mniejszej wersji chipa do laptopów.

Nie zmienia to faktu, że niektóre gry mogłyby skorzystać na dodatkowej mocy samego chipa nawet kosztem węższej szyny komunikacji z mniejszą ilością pamięci VRAM.

Źródło:https://frame.work/pl/en/products/laptop16-graphics-module-nvidia-geforce-rtx-5070?v=FRAKMQ0002

dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 13:48

Dla tych co nie znają marki może dodam że z nimi nie jest jak z Apple. 

Framework to laptop który można rozkręcić i naprawić. Możesz wymienić płytę główną, ram, dysk itp.

Ten moduł jest projektowany pod ich laptop więc nie kupicie go gdzieś indziej ale za to możecie go kupić osobno i dostać w pudełku i sobie wymienić.

Podobnie ram czy nvme, te są uniwersalne więc jak znajdziecie gdzieś taniej to można kupić i sobie wkręcić.

Wymiana jest banalna. 4 śrubki na dole, podnosicie klawiaturę i panele boczne jeżeli macie większy model (16 cali) i po prostu wymieniacie co chcecie.

To też oznacza że możecie sobie kupić tańszy sprzęt a potem pojedynczo wymienić z czasem coś. Np dorzucić więcej ramu.

Na stronie macie 2 opcje, albo pre-konfigurowant albo sami mówicie czego ma się składać.

I taka ciekawostka - laptopa dostajecie w pudełkach. Płyta, bateria i obudowa razem. Ekran osobno. Klawiatura osobno, ram czy nvme osobno. Więc to stos pudełek. Macie śrubokręt w zestawie. I sobie składacie. 

I mają sklep z częściami. Jak popsujecie klawiaturę to po prostu wdadzacie nowa. Tak samo jakbyście zniszczyli ekran. 

Mam, bardzo sobie chwalę. Dodatkowo laptopy są kompatybilne z Ubuntu. Instalujecie i po prostu wszystko działa. 




