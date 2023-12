Forza Motorsport wkrótce z trzecią aktualizacją. Nowy tor i wstępna lista zmian

W połowie listopada Forza Motorsport otrzymała drugą aktualizację . Deweloperzy z Turn 10 Studios nie zwalniają jednak tempa i nieustannie pracują nad kolejnymi poprawkami. Zgodnie z zapowiedziami fani wspomnianej produkcji nie będą musieli czekać zbyt długo na Update 3. Trzeci patch do najnowszej odsłony serii Forza Motorsport zostanie bowiem udostępniony już w przyszłym tygodniu, a twórcy ujawnili wstępną listę zmian i nowości.

Dodatkowo gracze mogą również liczyć na nowe samochody z kategorii Spotlight, w tym m.in. na takie modele jak 2020 Automobili Pininfarina Battista, 2022 Ferrari 296 GTB, 2021 McLaren Sabre czy 2023 Aston Martin Valkyrie. W trzeciej aktualizacji do Forza Motorsport pojawią się też nowe aktywności w trybie kariery, nowe wydarzenia, a także nowe stroje dla kierowców.

We wpisie na oficjalnej stronie marki Forza deweloperzy z Turn 10 Studios informują również, że Update 3 do Forza Motorsport – podobnie jak poprzednie „łatki” – poprawić ogólną stabilność i wydajność gry. Nadchodząca aktualizacja wyeliminuje także część najczęściej zgłaszanych przez graczy problemów. Trzeci patch zajmie się m.in. błędem związanym ze sprzedażą samochodów-nagród z Builders Cup czy bugiem powodującym resetowanie niestandardowych układów sterowania na kierownicy do domyślnych ustawień po ponownym uruchomieniu gry.