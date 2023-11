Forza Motorsport z nową aktualizacją. Co wprowadza drugi patch?

Wraz z drugą aktualizacją Forza Motorsport została wzbogacona o tor wyścigowy Yas Marinara. Nie jest to jednak jedyna nowość, którą wprowadza wspomniany patch. W produkcji Turn 10 Studios pojawiły się bowiem również kilka nowych samochodów, w tym m.in. takie modele jak 2013 Aston Martin V12 Vantage S, 2016 Lamborghini Aventador Superveloce, 2017 Mazda MX-5 Cup czy 2011 Bugatti Veyron Super Sport. Twórcy nie zapomnieli też o nowych wydarzeniach.

Nie zapomniano również o trybie sieciowym. Nowa aktualizacja Forza Motorsport poprawia bowiem m.in. matchmaking, zarządzanie imprezą czy system zaproszeń. Udostępniony przez Turn 10 Studios eliminuje także kilka błędów związanych z samochodami.

Druga aktualizacja gry Forza Motorsport zajmuje około 9,5 GB. Patch jest już dostępny na wszystkich platformach, a zainteresowanych pełną listą zmian i poprawek zachęcamy do odwiedzenia oficjalnej strony serii Forza Motorsport. We wspomnianym miejscu znajdziecie bowiem szczegółowy opis najnowszego patcha.

Na koniec przypomnijmy, że Forza Motorsport zadebiutowała 10 października 2023 roku na komputerach osobistych oraz konsolach Xbox Series X/S. Najnowsza produkcja Turn 10 Studios od momentu swojej premiery dostępna jest również w bibliotece Xbox Game Pass. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianego tytułu, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Forza Motorsport - miało być perfekcyjnie, ale…