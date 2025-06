Współtwórca Forza Horizon pracuje nad nową grą wyścigową i nie będzie kopią hitu z Xboxa

Rynek gier wyścigowych ma się bardzo dobrze. Jeśli spojrzymy na Forza Horizon… rozmawiałem z wieloma osobami, które mówiły: “Nie sądziłem, że polubię gry wyścigowe, a pokochałem Horizon”. Ta gra odniosła gigantyczny sukces.

Raeburn podkreśla, że Forza Horizon obecnie generuje większe przychody niż Gran Turismo, F1, Need For Speed i The Crew razem wzięte i to jeszcze zanim trafiła na konsole PlayStation. Według niego sukces Horizon sprawił, że wielu twórców zaczęło kopiować ten model rozgrywki: