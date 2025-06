Pokemon Scarlet i Violet otrzymają aktualizację, która zaoferuje 60 klatek na sekundę. Oczywiście tylko na Switchu 2

Jeśli zdecydujecie się na zakup Nintendo Switch 2 to będziecie mogli płynniej pograć w ostatnie Pokemony jakie wydano.

Na nowym materiale wideo z gry Pokemon Scarlet i Violet działającej na konsoli Nintendo Switch 2 widać wyraźnie, że gra osiąga płynność 60 klatek na sekundę. To ogromna poprawa względem wersji na oryginalnego Switcha, gdzie gra miała liczne problemy z wydajnością, mimo że już wtedy była ograniczona do 30 fps.

Jeśli pełna wersja gry będzie działała tak dobrze, jak pokazano, to mamy do czynienia z dużym krokiem naprzód. Niestety, wszystko wskazuje na to, że te ulepszenia będą dostępne wyłącznie na nowej konsoli. Nintendo nie planuje podobnej aktualizacji dla pierwotnej wersji gry na pierwszego Switcha, z resztą jego przestarzałe już podzespoły mogłyby sobie z tym nie poradzić.