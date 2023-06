Forever Skies sukcesem. Wyniki sprzedaży przekroczyły oczekiwania twórców

Produkcja polskiego studia Far From Home zalicza świetny start.

Forever Skies zadebiutowało w zeszłym tygodniu w programie Early Access na Steam. Szybko okazało się, że polski survival przypadł do gustu użytkownikom platformy Valve. To jednak nie koniec dobrych informacji. Produkcja studia Far From Home może bowiem pochwalić się nie tylko wieloma pozytywnymi opiniami, ale także dobrymi wynikami sprzedaży.

Forever Skies cieszy się sporym zainteresowaniem ze strony graczy

Okazuje się bowiem, że sprzedaż Forever Skies w zaledwie trzy dni od premiery gry we wczesnym dostępie przekroczyła 50 tysięcy egzemplarzy. Deweloperzy ze studia Far From Home przyznają, że wyniki osiągnięte przez wspomnianą produkcję „przekroczyły ich oczekiwania”.