Forever Skies debiutuje dziś w Early Access. Zobaczcie premierowy zwiastun gry

Deweloperzy z polskiego studia Far From Home przypominają graczom o debiucie swojej produkcji.

Na początku czerwca poznaliśmy dokładną datę premiery Forever Skies we wczesnym dostępie. To właśnie dzisiaj – zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami – produkcja studia Far From Home zadebiutuje w programie Early Access na Steam. Deweloperzy postanowili natomiast przypomnieć graczom o swojej produkcji i opublikowali zwiastun, który informuje, że zainteresowani już dziś będą mieli okazję zapomnieć się ze wspomnianym tytułem.

Premiera Forever Skies. Obiecujący polski survival debiutuje dziś we wczesnym dostępie

Forever Skies powinno zostać udostępnione w programie Steam Early Access dziś około 19:00 czasu polskiego. Gra dostępna będzie oczywiście w polskiej wersji językowej (napisy). We wczesnym dostępie w ręce użytkowników zostanie oddany wyłącznie tryb single-player, ale z czasem produkcja ma zostać również wzbogacona o tryb kooperacji.