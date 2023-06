Polskie Forever Skies zachwyca graczy

Premiera oczekiwanego Forever Skies już za nami. Gra autorstwa rodzimego Far From Home zadebiutowała w Early Access 22 czerwca. Wszystko wskazuje na to, że twórcy mogą mieć powody do zadowolenia, gdyż ich produkcja spotkała się z bardzo ciepłym przyjęciem, a grono odbiorców ciągle rośnie.

Czy warto kupić Forever Skies?

Forever Skies to gra przygodowa kładąca mocny nacisk na mechaniki survivalowe. Do zadań gracza należeć będzie eksploracja, badanie, zbieranie materiałów, budowanie i tworzenie w pełnym niebezpieczeństw świecie. Charakterystycznym elementem gry jest specjalny statek powietrzny, będący środkiem transportu, schronieniem i laboratorium. Wszystko po to, by móc zbadać zdewastowaną Ziemię, na której przez setki lat po katastrofie ekologicznej wykształciły się dwa światy - jeden w ruinach na jej powierzchni oraz drugi ukryty pod warstwą toksycznego pyłu.



Wyłącznie na Steam tytuł Forever Skies doczekał się już ponad 500 recenzji, a zdecydowana większość z nich, bo aż 88%, to pozytywne opinie. Gracze chwalą unikatowy klimat produkcji, jednocześnie porównując ją do takich hitów jak Subnautica, Green Hell czy Raft. Przypomnijmy, że według zapewnień studia Far From Home, Forever Skies ma spędzić w Early Access około roku. Wygląda jednak na to, że już na obecnym poziomie prac gra jest w stanie dostarczyć sporo frajdy i warto rozważyć jej kupno.