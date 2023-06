Wymagania sprzętowe Forever Skies. Twórcy przygotowują graczy PC na premierę

Mikołaj Ciesielski 0 0

Ciekawie zapowiadający się survival od polskiego studia Far From Home już za kilka dni zadebiutuje we wczesnym dostępie.

Nieco ponad dwa tygodnie temu poznaliśmy datę premiery Forever Skies we wczesnym dostępie. Gra ukaże się w programie Early Access już za kilka dni. Nic więc dziwnego, że deweloperzy ze studia Far From Home chcą odpowiednio przygotować graczy na debiut swojej produkcji. Dlatego też rodzimy zespół postanowił ujawnić wymagania sprzętowe ciekawie zapowiadającego się survivalu. Far From Home ujawniło wymagania sprzętowe Forever Skies na PC Na karcie gry na Steam znajdziemy zarówno minimalne, jak i zalecane wymagania sprzętowe Forver Skies. Użytkownicy komputerów osobistych, którzy zamierzają powalczyć o przetrwanie w nadchodzącej produkcji studia Far From Home, mogą więc sprawdzić, czy posiadany przez nich sprzęt sprosta konfiguracjom przedstawionym przez deweloperów.

Forever Skies – minimalne wymagania sprzętowe: System operacyjny : Windows 10/11;

: Windows 10/11; Procesor : Intel Core i5-7600 lub AMD Ryzen 5 1600;

: Intel Core i5-7600 lub AMD Ryzen 5 1600; Pamięć RAM : 12 GB;

: 12 GB; Karta graficzna : AMD Radeon RX 580 (6GB VRAM) lub Nvidia GeForce GTX 1060 (6GB VRAM);

: AMD Radeon RX 580 (6GB VRAM) lub Nvidia GeForce GTX 1060 (6GB VRAM); DirectX : Wersja 12;

: Wersja 12; Wolne miejsce na dysku twardym: 31 GB.

GramTV przedstawia: