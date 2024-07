Football Manager 2024 osiągnął kolejny kamień milowy. Najchętniej kupowana gra w dziejach serii

Football Manager 2024 to kolejna odsłona cyklu bestsellerowych sportowych gier strategicznych zapoczątkowanego przed laty za sprawą Football Managera 2005 , będącego wówczas duchowym spadkobiercą serii Championship Manager. Za produkcję odpowiada Sports Interactive, a wydaniem zajmuje się SEGA.

Informacja o kolejnym i bardzo ważnym sukcesie Football Managera 2024, zbiegła się z aktualnie rozgrywanymi Mistrzostwami Europy. Producent, firma Sports Interactive ogłosiła właśnie, że w grę zagrało ponad 10 milionów osób, co jest absolutnym rekordem w dziejach serii.

Twórca serii, Miles Jacobson we wpisie na platformie X, że jest to niemal dwukrotnie większe zainteresowanie, niż to jakie zdołała zdobyć wersja managera z 2023 roku. W przypadku tej ostatniej mówimy o 5,04 miliona graczy.

Przy okazji warto przypomnieć, że jest to ostatni rok starego modelu serii. Najnowsza edycja zadziała w oparciu o silnik graficzny Unity. Sami twórcy nazywają tę grę „następną erą”. Data premiery Football Managera 2025 nie została jeszcze potwierdzona.