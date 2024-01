Football Manager 2024 z rewelacyjnym wynikiem. Fanów serii nie brakuje!

Fanów serii Football Manager z pewnością nie brakuje, co potwierdzają premiery kolejnych odsłon. Football Manager 2024 już w dniu debiutu radził sobie rewelacyjne, a gracze wręcz rzucili się na najnowszą część piłkarskiego symulatora. Oczywiście, ciepłe przyjęcie bezpośrednio przełożyło się na sprzedaż, a twórcy pochwalili się wynikiem.

Football Manager 2024 sprawdziło już ponad 6 milionów graczy

Miles Jacobson – szef studia Sports Interactive – podzielił się tą informacją na Twitterze. Jak możemy przeczytać w poście, w Football Manager 2024 zagrało już ponad 6 milionów osób. Osiągnięcie takiego wyniku zajęło produkcji 59 dni. Warto zaznaczyć, że poprzednia odsłona potrzebował aż 284 dni na dotarcie do takiego rezultatu. Wszystko wskazuje więc na to, że seria ma się naprawdę dobrze.



Wyłącznie na Steam Football Manager 2024 doczekało się już ponad 4300 recenzji, a zdecydowana większość z nich, bo aż 87%, to pozytywne opinie. Warto zaznaczyć, że produkcja studia Sports Interactive jest dostępna w ramach abonamentów Xbox Game Pass i PC Game Pass. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na temat omawianej gry, zachęcamy do lektury przygotowanego przez nas tekstu: Football Manager 2024 - recenzja. Pierwsza i ostatnia taka część serii.