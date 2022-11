Football Manager 2023 z recenzjami. Krytycy są zachwyceni

Football Manager 2023 debiutuje na pecetach już 8 listopada. Tymczasem w internecie pojawiają się pierwsze recenzje. I wygląda na to, że mamy do czynienia z bardzo dobrą produkcją – średnia ocen FM 2023 w portalu Metacritic.com wynosi obecnie 82 procent (na podstawie 14 opinii).

Nowa gra od Sports Interactive zdecydowanie wciąga, natomiast wśród minusów recenzenci wymieniają małą liczbę innowacji. Portal Metro.co.uk określa kolejnego Football Managera jako "najbardziej realistyczną i angażującą część cyklu" – nawet pomimo faktu, że "zmiany wprowadzone do serii są stosunkowo niewielkie". Dziennikarz ScreenRant.com napisał, że tytuł "nie nawróci osób niezainteresowanych tym, co tego typu gry mają do zaoferowania" – ale na pewno zadowoli fanów.

Football Manager 2023 – premiera na PS5 opóźniona

Co natomiast dotyczy innych wieści na temat FM 2023, to niedawno w internecie pojawiła się informacja, że premiera tytułu na PS5 zostaje opóźniona. Nie ogłoszono jeszcze nowego terminu debiutu managera na tę platformę. Warto też dodać, że na łamach GRAM.pl także pojawiła się recenzja. Nasz redaktor wymienia wiele zalet tytułu, a jako jedyną wadę wymienia fakt, że nowy FM za bardzo wciąga. Pełen tekst znajdziecie pod tym adresem.