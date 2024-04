Pierwsze recenzje Tales of Kenzera: ZAU. Metroidvania o żałobie z solidnymi ocenami

Już dzisiaj na rynku zadebiutuje kolorowa metroidvania Tales of Kenzera: ZAU. Do sieci trafiły już pierwsze recenzje tytułu i wiele wskazuje na to, że mamy do czynienia z solidną pozycją, choć niepozbawioną wad. W serwisie Metacritic gra uzyskała średnią ocen na poziomie 76/100, na podstawie 42 opinii.

Krytycy zachwalają przygotowaną przez Surgent Studios, wzruszającą historię o żałobie, a także poziom oprawy audiowizualnej. Według dziennikarzy gra skłania do refleksji, ale zapewnia również dobrą równowagę między łamigłówkami, eksploracją i walką. Dodatkowo recenzenci zwracają uwagę na bardzo płynną rozgrywkę oraz znakomite aktorstwo głosowe.

Tales of Kenzera: ZAU nie wszystkim w pełni przypadło do gustu. Niektórzy krytycy rozczarowali się eksploracją i przeciętnym systemem walki. Część recenzentów ma również zastrzeżenia do rozczarowujących bossów. Dziennikarze odnotowali również różne błędy.

Oceny Tales of Kenzera: ZAU

Noisy Pixel – 9/10

GameSpew – 9/10

DualShockers – 9/10

God is a Geek – 8,5/10

CGMagazine – 8,5/10

Eurogamer – 8/10

The Gamer – 8/10

Game Informer – 7,5/10

IGN – 7/10

VGC – 6/10

Push Square – 5/10

Na koniec przypominamy, że Tales of Kenzera: ZAU debiutuje na rynku już dziś – 23 kwietnia 2024 roku. Produkcja trafi w dniu premiery do usługi PlayStation Plus Extra i Premium.