Recenzja gry Football Manager 2023 - pierwszy garnitur Sports Interactive

Ci, którzy od wielu lat grają w FM-a, doskonale wiedzą o co chodzi. Pozostałym warto wytłumaczyć, że w Football Managerze zawsze najtrudniejszy jest wybór pierwszego klubu, który chce się prowadzić w najnowszej odsłonie cyklu. Jako że nie mogłem się na żaden zdecydować (wiedziałem tylko, że nie ma to być drużyna “z topu”), postanowiłem rozpocząć karierę jako bezrobotny. Po kilku tygodniach ostatecznie wylądowałem w angielskim Stockport County grającym obecnie w League Two, czyli na czwartym poziomie rozgrywkowym.

Jako że tak naprawdę nie miałem pojęcia, z kim będę pracował w Stockport County (mam na myśli zawodników), musiałem bazować wyłącznie na statystykach piłkarzy. Dlatego nie lubię grać rozpoznawalnymi, znanymi drużynami, bo wówczas zaczynam bazować na nazwiskach zawodników, a nie ich umiejętnościach z FM-a. Tak czy inaczej pierwsza z nowości zawartych w Football Managerze 2023 przyszła mi niewątpliwie z pomocą. Chodzi rzecz jasna o funkcję , która pojawia się w osobnej zakładce z lewej strony ekranu jako “planer zespołu” (z ang. squad planner). Co prawda nie jest to nowość sama w sobie, ale producenci ewidentnie ułatwili nam w ten sposób zarządzanie drużyną, umieszczając wiele cennych i przydatnych informacji w jednym miejscu.

Jako że kompletnie nie znałem tej drużyny, postanowiłem obejrzeć kilka skrótów meczów Stockport County na YouTube, by mieć w głowie sylwetki swoich podopiecznych, a jednocześnie poczuć klimat stadionu. Okazało się, że w maju tego roku moja ekipa (w prawdziwych zawodach) awansowała do wspomnianej League Two po jedenastu latach nieobecności. Warto więc czasem rzucić okiem nie tylko na tekstową historię zespołu zawartą w Football Managerze, ale i sprawdzić, co na temat kierowanego przez nas teamu słychać w sieci.

Bardzo przydatna okazuje się również dodatkowa zakładka ukazująca poziom doświadczenia poszczególnych zawodników. Wiemy zatem, który z nich jest w trakcie rozwoju, kto znajduje się w przełomowym, a kto w szczytowym punkcie kariery; jednocześnie gra generuje listę piłkarzy po prostu doświadczonych, czyli takich, którzy lata świetności mają już za sobą, ale mogą jeszcze grać i służyć radą młodszym kolegom (jak chociażby Zlatan Ibrahimović w Milanie).

Przebudowany skauting

Skoro w nowym FM-ie dysponujemy planerem składu (tak, tak - on już był, ale teraz mamy wszystkie odpowiednie dane w jednym miejscu), to z pewnością będziemy szukać bardziej konkretnych zawodników, a nie po prostu - na przykład - prawego skrzydłowego lub napastnika. Sports Interactive zaimplementowało więc możliwość przydzielania szczegółowych zadań naszym skautom. Nie będą oni wyłącznie lokalizować potrzebnego nam piłkarze na podstawie roli, wieku czy atrybutów. Oprócz tego możemy bowiem zdefiniować dodatkowe warunki, takie jak chociażby liczba celnych dośrodkowań lub liczba asyst, co w przypadku prawoskrzydłowego właśnie może mieć fundamentalne znaczenie.

Kibice, kibice…

Śledząc jeszcze niedawno rozgrywki Kanonierów w Premier League czy też oglądając serial All or Nothing: Arsenal można było dostrzec, że ludzie pod Emirates Stadium wyrażali swoje niezadowolenie z powodu kiepskiego startu sezonu pod wodzą Mikela Artety, nie wspominając już o słynnym hashtagu #pioliout po zatrudnieniu Stefano Piolego przez AC Milan w 2019 roku. Nie wiem, czy to zainspirowało studio Sports Interactive do wprowadzenia kolejnej nowości w Football Managerze 2023. Prawda jest natomiast taka, że od teraz nie tylko musimy spełniać oczekiwania zarządu, ale także mieć na uwadze oczekiwania kibiców.

Co ciekawe, nie tylko otrzymujemy listę celów i komentarze z podziałem na nasze sukcesy i porażki, bo w Football Managerze 2023 członków społeczności podzielono na kilka istotnych grup, są więc ultrasi, szalikowcy, piknikowcy, fani, marketingowcy i zwykli kibice. Warto w tym miejscu odnotować, że Sports Interactive w FM-ie 2023 prezentuje nam również statystykę (w formie liczby oczek, od 1 do 5), która pokazuje, jak duży wpływ będą mieli kibice na zarząd.