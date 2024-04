Johnny Depp krytykuje blockbustery i największe wytwórnie. „Ludzie mają dość”

Rok po swojej oficjalnej premierze film Kochanica króla Jeanne du Barry zadebiutuje w amerykańskich kinach. Jest to najnowsza produkcja z Johnnym Deppem i pierwsza po wygranym procesie aktora z jego byłą żoną Amber Heard. Gwiazdor próbuje powoli odbudować swoją karierę, skupiając się na mniejszych projektach. Nie wiadomo, czy Deppa zobaczymy jeszcze w największych hollywoodzkich produkcjach, ale według niedawnej plotki aktor ma wrócić do roli kapitana Jacka Sparrowa w kolejnej części Piratów z Karaibów , ale będzie musiał pogodzić się z rolą drugoplanową. Na przeszkodzie może jednak stanąć jego podejście do współczesnych blockbusterów, które skrytykował w najnowszym wywiadzie.

Przez większość swojego życia włóczyłem się i rozmawiałem z ludźmi bez większego celu. Oni naprawdę chcą tego samego. Nie chcą być karmieni błotem. Są szczęśliwi, gdy doświadczają czegoś nowego lub innego. Dlatego zawsze uważałem, że jako aktor ponosisz za to odpowiedzialność. Kiedy za każdym razem przechodzisz przez bramę ryzykujesz, kładąc na szali tyle samo, co inni.

Aktor twierdzi, że obecnie Hollywood „wyrzuciło go do kosza”, więc ma mniej powodów, aby wracać do największych produkcji. Dlatego zaatakował również największe wytwórnie wskazując, że ciągle robią te same filmy, których ludzie mają już dość.